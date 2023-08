Neymar jr: 160 milioni ed assurdi bonus

Negli Emirati Arabi è nato il centro commerciale più grande del mondo.

Lo show dei record.

Il più “volgare” e sfarzoso esempio di come si può ingannare lo sportivo.

Prendi uno Sport, uno di quelli più seguiti, ricoprilo di fiumi di danaro ed avrai una discesa infinita di qualità.

Vale per il pallone, per la politica, per la Società e per la vita.

Gli Educatori hanno perso tutti.

Siamo stati sconfitti senza neppur poter scendere in campo.

I soldi, lo sfarzo ed il vizio ci hanno sommerso.

Neymar jr. vs resto del mondo.

80 milioni annui per due stagioni. Importo facilmente raddoppiabile grazie a bonus, premi per obiettivi (di squadra e personali) e ricchi accordi commerciali.

Aereo privato e disponibile h 24.

Una tenuta di oltre mille metri quadri con parco privato, personale di servizio a disposizione 24 ore su 24, tre chef personali in servizio permanente, autisti privati, e – secondo indiscrezioni non confermate – persino un piccolo zoo con animali esotici. Tutto a disposizione di Neymar.

Una infinita prova di cattivo gusto.

Non chiamatelo calcio per favore.

Il rischio di confondere i Ragazzini che ancora giocano nei rioni, nei cortili e nei corridoi con i palloni di spugna, è grave, orribile.

Il limite sembrava superato.

Niente affatto.

Non c’è limite per i soldi ed un pallone che rotola.

Il buon gusto?

L’ Educazione?

Cose del secolo scorso.

A proposito, Lionel Messi, 8 gol in 6 gare negli States, è un’altra cosa.

È un Esempio.

