Nello scontro frontale il Napoli soffre il Milan. Spalletti rifletta!

Il Napoli è il Napoli e la stagione lo dice. Il Napoli vincerà lo scudetto largamente e questo è cristallino ma è altrettanto evidente che Milan, Inter e Juve hanno completamente fallito il campionato. Fatto discorso a parte per la Juve, le Milanesi, mai sono davvero state in corsa. È onesto dire che mai sono state pericolose per il titolo. Mai realmente competitors. Mai, se non negli scontri diretti , il Napoli ha avuto ansia da vicinanza. I 15 punti di vantaggio, arrivati anche a 20,hanno dato al campionato, una fisionomia unica. A mia memoria, mai accaduta. Campionato praticamente chiuso già a fine Gennaio.

A tal ragione, si pone la questione della serata di ieri. Il Milan non è assolutamente secondo al Napoli nella partita singola. Gli scontri diretti già alle spalle, anzi, dicono che gli uomini di Spalletti soffrono i rossoneri. A Milano filò tutto liscio ma si soffri’ come mai è accaduto in stagione ed era un Milan privo di Leao.

Teniamo da parte la questione tifo, scontro fratricida in casa e festeggiamenti già in fase avanzata e guardiamo la sostanza.

Al Maradona, il miglior Milan di stagione. Il miglior Rafael Leao, quando vuole, un campione, un eccellente Brahim Diaz ed un ottimo Sandro Tonali.

Bennacer al top fa la differenza.

Sintesi?

In un lungo torneo, il Napoli è più preparato. Meglio costruito. Diverse le opzioni a cui può attingere, nello sconto diretto, il Milan, è stato dimostrato, ha qualcosa in più.

Mentalità?

Capacità dettate dalla abitudine alle vette?

Pensiamoci.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati