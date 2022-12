Nela: “Ecco chi è la vera antagonista del Napoli”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Sebino Nela ha parlato della ripartenza della Serie A e delle possibilità di rimonta di Inter e Milan nei confronti del Napoli, battistrada distante otto lunghezze dalle inseguitrici. L’ex difensore della Roma e degli Azzurri ha analizzato la situazione delle due milanesi e, chiamato a una scelta su chi può compiere il “miracolo” non ha avuto dubbi: l’avversaria più ostica tra la squadra di Spalletti e il terzo scudetto della sua storia sono i Rossoneri, con l’Inter leggermente più distante.

Nela ha motivato la sua scelta nella capacità della squadra di Pioli di arrivare a fare risultato anche senza giocare bene, opzione che sembra mancare ai nerazzurri che fino ad ora non sono riusciti a risultato pieno senza esprimersi al massimo:

“L’Inter ritrova Lukaku e non può che migliorare, però il limite dei nerazzurri è che per vincere devono sempre giocare bene. Per questo alla fine dico che il vero antagonista del Napoli può essere il Milan. Loro hanno imparato a vincere anche partite “sporche”. Può bastare una giocata di Giroud, Leao o Theo Hernandez per decidere le gare“.+

Nela e li fattore Lukaku

Per Nela la rimonta dell’Inter in Serie A dipende dalla rinascita di Lukaku

Il recupero di Lukaku, non pervenuto nella prima parte di stagione, potrebbe essere la variabile che potrebbe sovvertire l’equilibrio di questo pronostico, affamato dopo un Mondiale disastroso in cui ha sbagliato gol impossibili e ha condannato il suo Belgio alla prematura eliminazione. Big Rom dovrà dimostrare di non essere un semplice “cavallo di ritorno”, ma quel giocatore trascinante che nel suo primo periodo interista aveva letteralmente trascinato la Beneamata allo Scudetto grazie a una forma psicofisica a tratti devastante. Dovesse riuscirci, l’Inter potrebbe tornare ad insidiare la vetta della classifica già a partire dal 4 gennaio quando i nerazzurri ospiteranno proprio il Napoli a San Siro.

