La specializzazione della tecnica del portiere nel calcio moderno spiegata dal Mister Luciano Tarallo: “Ricordo in un meeting del Torneo giovanile a Viareggio di circa 6/8 anni fa, fui delegato insieme ad un altro tecnico del Napoli a farne parte) ma è ancora attuale e se ne riparlerà ancora x molti altri lustri, il motivo è semplicemente disarmante, tutto quello che nelle riunioni, forum ecc, sembrano ottime linee guida, (salvo poi la creatività e la professionalità del tecnico sul rettangolo di gioco). Resta li, nell’aria, parole al vento. Vai poi su molti campi e vedi tecnici e colleghi che fanno allenamenti a dir poco complicati per quella fascia d’età, la metodologia d’allenamento soprattutto nei settori giovanili è fondamentale. Ho visto tecnici e colleghi preparati molto più bravi anche del sottoscritto, ma soprattutto molti altri tecnici che con quel mondo, il settore giovanile non ci azzeccavano nulla, per andarci leggeri. Bisogna far comprendere, purtroppo, ancora a molti tecnici che va bene seguire la serie A, la Premier League, etc.. (si impara dai grandi) ma quando si lavora con i giovani, con gli adolescenti soprattutto nelle scuole calcio è necessario ed indispensabile educare e formare il ragazzo avendo un modello chiaro e specifico e comprendere una volta per tutte che nei professionisti non si fanno cose complicate, ma si fanno semplicemente meglio, in termini poveri ognuno fa il suo lavoro, secondo le proprie competenze ed attitudini. Per quanto concerne poi il ruolo specifico del portiere, il discorso è ancora più tortuoso e lungo, bisognerebbe aprire un dibattito tra gli addetti a 360 gradi, il portiere nel calcio moderno è un giocatore di movimento oltre che dover saper parare, quindi bisogna allenare anche quei gesti sin da piccoli, però torniamo al punto di cui sopra, spesso senti commenti del tipo: ‘Ma mio figlio fa il portiere’, per non parlare di presidenti e pseudo direttori ‘Sai il ragazzo non è contento della metodologia perché vuole volare, sai il papà porta lo sponsor ci da un contributo’ e potrei continuare all’infinito… insomma le competenze queste sconosciute… Alcuni mesi fa sono stato all’estero e in alcune scuole calcio di livello altissimo anche nazionale, lavoravano benissimo e con serenità, alto profilo, il segreto? Unico segreto le competenze ed allenamenti semplici a seconda delle fasce d’età, insomma il segreto è fare le cose meglio.