Nba, Lakers verso la finale. Nel nome di “the Black Mamba”

di Andrea Ponticelli

“Job not done”, così LeBron James ha concluso dopo la vittoria in gara-4 contro i Denver Nuggets. King James cosi ha deciso di “finire il suo lavoro” in gara-5 annientando Jokic e compagni con una straordinaria tripla doppia da 38/16/10, accompagnato da un Anthony Davis da 27 punti e 5 rimbalzi. I Lakers sono così campioni della Western Conference dopo 10 anni, volando alle NBA finals e aspettano la vincente della serie Heat-Celtics. Per i tifosi giallo-viola questo è sicuramente un momento magico, poiché la loro franchigia, dopo anni di sofferenza, è finalmente tornata nella dimensione alla quale sono abituati, lottare per il titolo. Il Re e Davis sono cosi vicini al loro obiettivo finale, dopo aver affrontato una stagione sicuramente travagliata a causa del Covid-19 ma in primis per la recente scomparsa di Kobe Bryant, leggenda giallo-viola e traghettatore dell’ultimo titolo nel 2010 contro gli storici rivali, i Boston Celtics. Dopo la vittoria, infatti, LeBron ha avuto toccanti parole anche per ricordare “the Black Mamba” l’uomo che ispira la corsa al titolo dei Lakers in questo 2020: “Ogni volta che si indossa una maglia giallo-viola pensi a quello che Kobe ha fatto per questa franchigia per 20 anni, al suo lascito, a ciò che ha rappresentato in campo e fuori e a quello che ha chiesto, prima di tutto a se stesso e poi ai suoi compagni”. Insomma, “the Kid from Akron” sembra intenzionato a tutti costi a vincere il suo quarto titolo, diventando così l’unico giocatore a vincere con tre franchigie diverse (Cavs, Heat, Lakers) ed è a sole quattro vittorie nel riuscirci, nella memoria di Kobe Bryant.