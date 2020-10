NBA, Lakers: Lebron e Davis asfaltano il Miami. E’ 2 a 0

di Andrea Ponticelli

I Los Angeles Lakers si impongono con uno schiacciante 114-124 sui Miami Heat privi di Adebayo e Dragic, portandosi a due vittorie dal titolo.

E’ la partita del grande duo giallo-viola, con un King James in grande spolvero che termina vicino alla tripla doppia con 33/9/9 e Anthony Davis con 34 punti e 14 rimbalzi.

Ottima partita anche di Rajon Rondo con 16 punti e 10 assist accompagnati da un 3/4 dalla lunga distanza. Gli Heat sono trascinati da Jimmy Butler con 25 punti e 13 rimbalzi e un inaspettato Kelly Olynyk da 24 punti in 37 minuti.

Partita quasi fotocopia di gara-2, con Miami che parte bene costruendo buoni tiri ma tirando male. Mancano soprattutto i canestri di Duncan Robinson (2/7 al tiro) complice anche una buona difesa dei Lakers su di lui.

Protagonista del primo quarto è sicuramente Dwight Howard che attacca subito la partita facendosi sentire nel pitturato degli Heat, causa l’assenza del loro centro.

Bene Tyler Herro (17 punti per lui) che prova a tenere a galla Miami, ma i Lakers con una grande difesa concludono la prima frazione in vantaggio di 6.

Il secondo quarto inizia con due triple pesanti di LeBron e Caruso che danno il via a un importante allungo col parziale di 13-0.

La difesa a zona degli Heat sembra non funzionare e i Los Angels concludono il primo tempo, controllato con grande continuità, con 68 punti.

Il terzo quarto è quello di Anthony Davis, quasi infallibile, che mette a referto 15 punti (15/20 a fine gara), Miami però rimane in partita grazie ai canestri di Butler e Olynyk vincendo addirittura il quarto 39 a 35.

Nell’ultimo quarto Miami ci prova fino all’ultimo ma i Lakers sono bravi a non farli mai avvicinare con i loro parziali. Agli Heat non resta solo che aspettare il ritorno di Adebayo e Dragic, per provare a recuperare una serie che ora sul 2-0, sembra già compromessa. (Foto da Basket Inside)