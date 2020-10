NBA, Lakers a un passo dal titolo: è 3 a 1 dopo gara 4

di Andrea Ponticelli

I Lakers a un passo dal titolo: E’ 3-1 sugli Heat. Una vera e propria guerra stanotte quella tra Lakers e Heat nel quarto episodio della serie. A spuntarla è LA vincendo 102-96 grazie alla tripla decisiva nel finale di Anthony Davis (nella foto, sito Nba.com) insieme alla sua sontuosa difesa per tutta la gara, a cui si aggiunge inoltre la prestazione da quasi tripla doppia di LeBron James che ha dominato il secondo tempo, dopo un primo non molto convincente. Essenziale il supporting cast dei Lakers, con Kcp che mette a segno 15 punti fondamentali soprattutto nel finale, e Rondo e Green con la loro intensità difensiva a limitare i tiratori degli Heat. D’altro canto Miami ha giocato una partita spettacolare grazie anche al ritorno di Bam Adebayo, che ha messo a referto 15 punti e 7 rimbalzi, aggiunti al solito Jimmy Butler con 22 punti,10 rimbalzi e 9 assist. Essenzali anche i canestri dei loro due tiratori migliori Robinson e Herro: rispettivamente 17 e 21 punti, pur avendo forse la maggior attenzione dalla difesa californiana. I Lakers partono sin da subito forte aumentando l’intensità difensiva soprattutto con un monumentale AD che deve coprire le evidenti lacune difensive di Howard, non adatto a questa serie. Kcp segna 8 dei primi 10 punti giallo-viola ma sembra di nuovo avere gli stessi Lakers di gara -3, con le 7 palle perse e gli Heat subito pronti a punire. Non benissimo James nel primo tempo, che litiga con la partita grazie alle sue 5 palle perse e decisioni offensive sicuramente rivedibili. Nel frattempo Bam Adebayo si fa sentire nel pitturato sia in difesa che in attacco contribuendo ai parziali di Miami che resta sempre attaccata alla gara. Il primo tempo finisce comunque in vantaggio per i Lakers grazie all’aggressività di Rondo e con un LeBron che sembra gestire le energie per il secondo tempo. Nel terzo quarto sale in cattedra Davis, che è un incubo nel pitturato con le sue stoppate e sempre il faro dell’attacco dei Lakers. Miami però è sempre lì e non molla con i suoi mini parziali di Robinson, Herro e Butler portandosi anche avanti ma superati nel finale di terzo. Il secondo tempo però è terra di LeBron che sale di colpi in maniera significativa aumentando i giri del motore. Va a canestro come solo lui sa fare, regala assist meravigliosi per i compagni che capitalizzano, realizza due triple importanti per aprire ancora di più il campo. Insomma non c’è storia. Il Re realizza 18 dei suoi 26 punti nella seconda frazione di gara. Il finale di gara vede un parziale fondamentale di Kcp con tripla e penetrazione ma soprattutto la tripla di Davis allo scadere dei 24 che dà l’allungo decisivo e gela gli Heat. Miami ha fatto il possibile, giocando una pallacanestro celestiale ma è mancata di concretezza nel finale dove sono mancati forse i canestri più importanti, merito anche della difesa dei Lakers. La squadra di Spolestra ha solo 48 ore per riorganizzare le idee e impedire a LeBron e i suoi di vincere il titolo già dalla prossima in gara-5 che si prospetta una battaglia all’ultimo sangue, anzi, all’ultimo canestro.