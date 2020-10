NBA, Laker: buona la prima. Miami: preoccupano gli infortuni

di Andrea Ponticelli.

I Los Angeles Lakers si portano avanti 1-0 nella serie delle Nba Finals 2020 contro i Miami Heat. I floridiani durano solo 10 minuti, vengono poi travolti dall’asse LeBron-Davis nel secondo e terzo quarto chiudendo la partita sul 98-116.

Nel primo quarto Miami mostra una grande qualità offensiva basata sul far girare la palla, accompagnata da tagli profondi per muovere la difesa dei Lakers con i suoi due lunghi Howard e Davis. Grazie a un parziale di 12-0 gli Heat si portano avanti di 12 lunghezze con i canestri di Crowder e Butler.

Quest’ultimo però accusa un duro infortuno alla caviglia ma resta in campo seppur molto dolorante.

I Lakers grazie, soprattutto, alle triple di Kentavious Caldwell-Pope, rimangono aggrappati alla partita e infilano un parziale di 19-3 per concludere il primo quarto in vantaggio. Il secondo e terzo quarto sono dominati dai giallo-viola che a suon di parziali, in seguito a ottime percentuali da tre e difesa ben solida.

Miami paga il poco movimento in attacco, la concessione del tiro da tre e le troppe palle perse. L’ultimo quarto è solo garbage time, Coach Vogel decide comunque di tenere in campo il suo quintetto titolare e LA sporca un po’ le sue percentuali ma conclude senza problemi.

Per Miami un buon Kendrick Nunn da 18 punti nel finale di partita.

Questa prima gara vede un LeBron James da 25/13/9 e un grande Anthony Davis da 34 punti e 9 rimbalzi. Miglior realizzatore in casa Heat è Jimmy Butler con 23 punti. Intanto, c’è preoccupazione nell’infermeria di Miami per gli infortuni del suo Big Three. Goran Dragic ha subito uno strappo alla fascia plantare sinistra e sembra fuori dalla serie. Per Jimmy Butler si tratta invece di una distorsione alla caviglia ma difficilmente lo vedremo rinunciare a gara-2. Per Adebayo invece uno strappo alla spalla sinistra e una contusione al polso, già dolorante.

Inizia quindi nel peggiore dei modi questa finale per Coach Spolestra che dovrà rivedere sia rotazioni che schemi per poter battere questi Lakers, a partire da venerdì notte in gara-2.