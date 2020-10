NBA, Howard torna “Superman”: titolo e Hall of Fame per il pivot dei Lakers

di Andrea Ponticelli

Una delle sorprese più grandi di questa stagione NBA, playoff inclusi, è sicuramente Dwight Howard (nella foto presa sul web ) il centro dei Los Angeles Lakers. Soprannominato “Superman”, il pivot giallo-viola ha avuto senza ombra di dubbi una carriera travagliata. Dopo aver fallito la corsa al titolo nel 2009 proprio contro i Lakers di Kobe Bryant, iniziano tutte le sue delusioni cestistiche. Nel 2012 viene scambiato e si unisce ai Lakers di Kobe e Nash per provare a vincere il titolo. Purtroppo per lui, la stagione non va nel migliore dei modi. Dwight viene addirittura definito dal Black Mamba come giocatore “soft”. Qui inizia il suo declino. Riprova a Houston, il fisico tiene a malapena, le motivazioni scarseggiano, di Superman c’è solo il ricordo. Il terribile cammino di Dwight prosegue passando per Atlanta, Brooklyn, Charlotte e infine Washington. Dwight è senza squadra, reduce da un lungo infortunio e da più operazioni, e con la fiducia ai minimi storici. Estate 2019, Howard riceve una telefonata. I Los Angeles Lakers di James LeBron e Anthony Davis gli propongono un “summer contract”. Il contrato stabilisce che entro il 7 gennaio, alla modica cifra di 15 mila dollari, Howard se fosse incappato in infortuni o deludenti prestazioni, i Lakers sarebbero stati liberi di tagliarlo fuori dal roster. La firma di Dwight lascia perplessi in tanti e nessuno ha più fiducia in lui. Sin dall’inizio della stagione è un giocatore diverso. Non è più Superman e sa benissimo di non poter tornare ad esserlo. A suon di ottime prestazioni, però, i Lakers il 7 gennaio lo rifirmano. Ai playoff nella serie contro Portland gioca poco ma bene, in quella contro Houston gioca a malapena sedici minuti a causa dei problemi creati dalla “small ball” di Mike d’Antoni. Arriva il suo momento nella finale di conference contro i Nuggets, dove si trova a marcare uno dei miglior attaccanti della lega, Nikola Jokic. Dwight gioca la serie come fosse la più importante della sua vita. Superman distrugge sia mentalmente che fisicamente il serbo con minuti di grande intensità accompagnati da stoppate, rimbalzi offensivi, alley oop, schiacciate e grandi giocate difensive. Determinante per il passaggio del turno dei Lakers. Il 27 marzo, in pieno lock-down, Melissa, la madre di suo figlio David di sei anni, ebbe un’improvvisa crisi epilettica e non ce l’ha fatta. Dwight tiene tutto dentro e ne parla ai giornalisti un mese e mezzo dopo, confessando di non desiderare un ritorno immediato al basket per stare vicino al suo David. Dopo la vittoria della serie contro i Nuggets, Dwight confessa ai microfoni: “Sono esausto, ma mi ero promesso che se avessi mai avuto una chance di tornare avrei dato tutto me stesso”. Dwight giocando poco ma con grande intensità nella finale contro Miami, vince il titolo coronando finalmente il suo sogno, garantendosi l’Hall of Fame, con una dedica a David e Melissa.