NBA, gara 5: Miami si aggrappa a Butler. E’ 3 a 2 per i Lakers

Miami di cuore vince una folle gara 5: è 3-2



I Miami Heat riescono a spuntarla sui Lakers in una delle partite più belle della storia delle Nba finals. Passano per 111-108 grazie alla tripla doppia da 35/12/11 di Jimmy Butler (nella foto da Bleacher Report) il quale ha giocato 47 minuti su 48 dando corpo e anima per questa gara. Si aggiunge la magnifica prestazione del rookie Duncan Robinson con 26 punti e 7/13 da tre punti, che con i 12 punti di Herro e i 14 di Nunn, riescono a far passare in secondo piano una brutta serata di Bam Adebayo.

Ai Lakers non basta la sontuosa prestazione di King James con 40 punti, 13 rimbalzi e 7 assist conditi da un 6/9 da tre punti. Anthony Davis chiude con 28 punti e 12 rimbalzi in una partita costellata dagli infortuni di cui uno al tallone e uno alla caviglia nel finale, portandolo a giocare gli ultimi minuti zoppicando.

Ciò che è mancato a LA è sicuramente il suo supporting cast di cui si salva solo un grandioso KCP con 16 punti e 3 triple fondamentali per i suoi, per il resto triple sia per Kuzma che per Morris e un Rondo non da “playoff”.

Gara condotta quasi sempre da Miami con dei Lakers molto disattenti in difesa che non tengono gli Handoff dei floridiani. Il primo tempo è comandato da Miami che mette a segno grandi parziali con Butler e Robinson e sfrutta un piccolo crollo mentale dei Lakers dovuto al primo infortunio di AD e va avanti anche di 11 lunghezze.

Ma LeBron non ci sta, si carica la squadra sulle spalle ricucendo il vantaggio di sole 4 lunghezze grazie soprattutto alle sue triple e giocate da tre punti. Nel primo tempo Butler e James concludono rispettivamente con 22 e 21 punti.

Il terzo quarto continua sulle righe degli altri due con la continuità dei canestri di Butler e James.

Miami più volte allunga con Robinson che sembra impossibile da marcare e con Tyler Herro, silenzioso ma determinante con i suoi canestri sempre molto eleganti.

L’ultimo quarto è da ricordare negli annali. Miami va sopra di 11 ma LA ricuce lo svantaggio grazie alle giocate del Re e alle triple di KCP e si portano anche in vantaggio grazie al parziale 15-3.

Negli ultimi 5 minuti succede di tutto. AD domina in area conquistandosi molti tiri liberi su Bam che litiga con la partita. Ma mai scommettere contro questo Butler e questi Heat.

Jimmy decide di fare un ultimo sprint mettendo a segno canestri decisivi, sembra immarcabile anche dopo essersi riposato un solo misero minuto. Negli ultimi 21 secondi Davis, su una gamba sola complice l’infortunio alla caviglia, mette il tap in decisivo che fa sognare il titolo. Forse troppo presto. Butler dopo il timeout batte facilmente una difesa forse un po’ troppo debole di LeBron e si guadagna due liberi del sorpasso segnandoli. Timeout LA. LeBron prende palla sulla rimessa e penetra, la difesa di Miami crolla e il re riapre dall’arco per Green, il quale però sbaglia ma il rimbalzo viene preso da Morris che in preda al panico getta via il pallone in un invano tentativo di passaggio per Davis. Game set and match Miami.

Come ha detto anche LeBron nel postgame, ora LA deve riguardare i filmati e capire in cosa migliorare in difesa ma soprattutto avere più aiuto dal suo supporting cast per provare a portare a casa il titolo in gara 6.