NBA, gara-3: Butler sontuoso Lakers ko

“Sono nei guai”, così Jimmy Butler (nella foto, da Heat Nation) ha esclamato dopo la sua magnifica prestazione in gara-3, sottolineando che la serie non è per nulla finita.

Butler sin dal primo minuto si carica la squadra sulle spalle e realizza una tripla doppia da 40 punti, 11 rimbalzi e 13 assist. Lakers disattenti in difesa e non riescono a tenere il grande giro palla floridiano, il tutto accompagnato da pessime prestazioni al tiro. In una partita in cui sono ancora assenti Adebayo e Dragic, Miami decide di partire subito forte e ammazza i Lakers nei primi minuti grazie ai canestri di Jimmy “The Bucket”.

LA ci mette del suo però, colleziona nel primo quarto ben 10 palle perse e lo giocano senza Davis che è costretto a uscire dopo 8 minuti per problema di falli e con 0 tiri tentati. LeBron, malgrado tutte le difficoltà, riesce a portare i suoi a solo 3 distanze alla fine del primo quarto complice anche un Kyle Kuzma in gran spolvero in attacco.

Il secondo quarto inizia bene per i Lakers che si portano addirittura avanti con le triple di Kuzma e Morris, ma vengono ancora rigettati indietro dai canestri di Jimmy Butler con un suo parziale di 9. Si aggiunge inoltre il terzo fallo di Davis che è costretto a uscire di nuovo lasciando così i

Lakers senza il loro faro in attacco, in una serata in cui dei canestri di Rondo, Green e Kcp, neanche l’ombra.

Il primo tempo si conclude con Miami in vantaggio grazie agli 11 punti, 6 rimbalzi e 6 assist di Butler.

Il terzo quarto è un altro inferno per i californiani. Davis commette il suo quarto fallo ma decide di rimanere in campo ma è completamente fuori ritmo. Le amnesie difensive dei Lakers e la pallacanestro spettacolo degli Heat portano i floridiani sul 85-80 all’inizio dell’ultimo quarto. Qui decide di salire in cattedra LeBron e il suo team infilando un parziale di 8-0 grazie ai canestri del re e due triple importanti di Markieff Morris dopo averne sbagliate cinque di fila. I Lakers sono sopra dopo essere stati dominati tutta la partita. Ma Jimmy Butler non è d’accordo.

Decide di ingranare la quarta e domina l’ ultimo quarto sotto tutti i punti di vista, tecnico, mentale e fisico. Va sempre deciso al ferro, canestri in fadeawy, i Lakers sembrano non poterlo tenere. Molto importanti però i suoi 13 assist che hanno messo in ritmo i tiratori come Olynyk e Herro che

concludono entrambi con 17 punti, si aggiungono anche Duncan Robinson con 13 punti e Jae Crowder con 12.

I Lakers escono dunque sconfitti per 115-104 con un LeBron James da 25 punti, 10 rimbalzi e 8 assist ma che è stato demolito in difesa da Butler. Per Anthony Davis solo 15 punti e 5 rimbalzi. Male al tiro sia Danny Green con 0/6 e Kcp con 1/5. Gli unici che hanno saputo incidere dal punto di vista offensivo sono Kyle Kuzma con 4/8 da tre e Markieff Morris con 5/11. Da rivedere però le loro prestazioni difensive. Si porta quindi sul 2-1 la serie per i Lakers in attesa di un ritorno per Miami di Adebayo (difficile Dragic) e provare a pareggiarla in gara-4. Nulla è già finito come tutti dicevano, c’è una serie e la prossima sembra una partita chiave: sarà pareggio per Miami o il definitivo allungo per i Lakers?