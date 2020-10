NBA 2020, Lakers campioni: 17esimo titolo e record

di Andrea Ponticelli

I Los Angeles Lakers distruggono in gara-6 i Miami Heat per 106-93, conquistando il 17esimo titolo pareggiando il record dei Boston Celtics. James LeBron incoronato Mvp delle Nba Finals ed è l’unico giocatore nella storia a essere Mvp delle finali con tre franchigie diverse.

Il Re ha conquistato il suo quarto anello chiudendo con l’ennesima tripla doppia da 28 punti, 14 rimbalzi e 10 assist. Anthony Davis mette a segno 19 punti, 15 rimbalzi e 2 stoppate.

E’ stata una gara-6 a senso unico sin dal primo minuto, Miami nonostante il ritorno di Goran Dragic non ha retto fisicamente e mentalmente la partita, forse dovuto agli enormi sforzi di gara-5, per Butler in primis.

La partita inizia subito con un cambiamento chiave nel quintetto dei Lakers da parte di coach Vogel: Alex Caruso prende il posto di Dwight Howard, spostandosi cosi Davis da centro.

I Lakers partono forte con LeBron e AD che attaccano subito la partita per evitare scherzi stavolta. Miami fa molta fatica a segnare, complici i numerosi errori dall’arco e forse la ricerca di un tiro fin troppo perfetto, non riuscendo cosi a punire i Lakers per le loro palle perse.

Il vero problema per Miami è nel pitturato. Davis fa la voce grossa in area, sia in attacco con i suoi rimbalzi offensivi e schiacciate, sia in difesa con le sue stoppate e con una presenza a dir poco dominante. LeBron invece, attacca con una facilità incredibile il ferro per uno che ha quasi 36 anni e con quel fisico sembrando semplicemente inarrestabile. Il Re e AD concludono il primo quarto con 9 e 8 punti e gli Heat con un pesante 6-12 al tiro e brutte percentuali ai liberi. Tutto sommato però, Miami è sempre li a sole otto distanze.

Comincia il secondo quarto, comincia l’inferno per Miami.

I Lakers mettono a segno un determinante 36-16, raggiungendo anche i 30 punti di distacco su degli Heat irriconoscibili. Mvp del quarto e della partita, sicuramente Rajon Rondo nella sua miglior versione da “Playoff Rondo”. Mette a segno 13 punti col 100% al tiro che spezza letteralmente le gambe degli Heat che sono evidentemente al massimo delle loro forze fisiche e mentali. Rajon chiuderà la gara con 19/4/4 e 8/11 al tiro. Miami non riesce a segnare, perde molti palloni e si nota la frustrazione nei giocatori.

Ad ammazzare la partita ci pensano, oltre a LeBron e Davis, i 13 punti fondamentali di Kcp (che chiuderà poi con 17) e Green con i suoi complessivi 11 punti e campione per la terza volta con tre franchigie diverse.

Non manca come ogni partita, la grande aggressività difensiva di Alex Caruso, un vero e proprio incubo per l’attacco floridiano.

Il terzo e l’ultimo quarto sono solamente un conto alla rovescia allo scadere, dove gli Heat non hanno proprio le forze per provare una rimonta.

I Lakers conquistano così il titolo che mancava da ben 10 anni, in un percorso lungo e travagliato durato un anno. Non manca inoltre la dedica alla loro fonte di ispirazione per questo viaggio, Kobe Bryant.

LeBron James quando l’anno scorso i Lakers mancarono i playoff, disse di avere pazienza e che avrebbe portato un titolo a LA. Ennesima promessa mantenuta da parte del Re che vuole solo il rispetto come ha detto alla premiazione: “I want my damn respect too.”

Finisce quindi la stagione più lunga di sempre. Poche certezze sul quando e dove inizierà la prossima ma per ora ne abbiamo solo una: I Los Angeles Lakers sono sul tetto della National Bssketball Association .