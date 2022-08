Navas o Meret, a chi la porta del Napoli?

Siamo in alto mare. così Cristiano Giuntoli si era espresso nel pre-gara di Napoli-Monza sulla questione Keylor Navas, palesando le difficoltà nel chiudere l’operazione. Nel mentre alcune fonti continuano a dare per fatta la trattativa, con una conclusione nelle ultime ore di mercato.

Nel frattempo il portiere costaricano si sottoporrà alle visite mediche societarie, per verificare il problema alla schiena, che gli aveva fatto saltare l’ultima partita del PSG, un forfait che a molti era sembrato sospetto.

Il problema è sempre quello finanziario. L’altissimo ingaggio dell’estremo difensore parigino, sarebbe fuori portata per qualsiasi club italiano. Figuriamoci per il Napoli che è riuscito nell’impresa, di abbassare il monte ingaggi del 27%, pur mantenendo una rosa competitiva. Il PSG che tra l’altro andrà incontro ad una sanzione UEFA, per il fair play finanziario, con delle limitazioni sul mercato dal prossimo settembre. Non può quindi più gettare i soldi dalla finestra e non sembra intenzionato né a pagare parte dello stipendio di Navas, né a svincolarlo con lauta buonuscita.

Situazione piuttosto incartata che si potrebbe sbloccare attraverso la formula del prestito, ma resterebbe il nodo ingaggio da sciogliere. Il Napoli pensa ad un biennale ovviamente a cifre più ridotte, 10 lordi in due anni.

A questa operazione si lega ovviamente anche il futuro di Fabian Ruiz.

Lo spagnolo è in attesa di una chiamata da Parigi, ma al momento non ci sono sviluppi in merito. In tutto ciò Meret continua a fare il suo, Spalletti ne ha parlato positivamente, definendolo persona per bene, fatto non di poco conto, per un allenatore che tiene molto ai comportamenti, dentro e fuori dal campo.

Dopo la buona prova contro il Verona, anche col Monza il portiere friulano ha mostrato sicurezza, soprattutto nella costruzione dal basso si è vista autorevolezza nel gioco con i piedi. Anche i compagni di difesa si rifugiavano spesso sul numero uno con sicurezza. Probabilmente anche la nascita del figlio da pochi giorni, ha aumentato il senso di responsabilità e il proprio processo di maturazione. Del resto a 25 anni è il momento giusto per fare un salto di qualità, nella propria carriera professionale.

Il contratto di Meret è comunque in scadenza, ma è un discorso, che a mercato chiuso ed avendo alle spalle un secondo come Sirigu, si riaprirebbe con molta facilità. La bozza di un quinquennale l’aveva già accettata, prima che si scatenassero i tormentoni Kepa e Navas. Anche tra i tifosi ci si comincia a chiedere se non sia il caso di puntare sul portiere della nazionale, che con la continuità e la sicurezza della titolarità del ruolo, potrebbe rappresentare il futuro della porta del Napoli, vista anche la giovane età. Riflessioni che staranno facendo anche a Castel Volturno, considerate anche le problematiche per arrivare al portiere del PSG. Poco più di una settimana alla chiusura del mercato, può ancora succedere di tutto, intanto Spalletti si gode il suo ragazzo per bene.

