Navas al Napoli non oltre il 02 settembre

Keylor Navas non potrà andare oltre il 02 Settembre, questa data rappresenta infatti uno spartiacque per molte squadre, entro quella giornata andranno consegnate le liste delle rose,all' UEFA, comprensive dei numeri di maglia, entro la mezzanotte, i trasferimenti dei calciatori, successivi a questa data non potranno essere impiegati nella fase a gironi di Champions League. Venticinque sono i giocatori che possono essere inseriti nella lista Champions, di cui 8 formati localmente, ovvero che siano stati di proprietà del club per tre anni, dai 15 ai 21 anni, con un massimo di 4 calciatori formati presso altra squadra all’interno della stessa federazione. Per questo motivo la giornata di venerdì diventa fondamentale per quanto riguarda la porta del Napoli. Qual ora non si concretizzasse il trasferimento di Keylor Navas per questa data, sarebbe difficile immaginare un passaggio in azzurro successivo al 02, in quanto non potrebbe essere schierato per le partite di Champions . Le ipotesi di un trasferimento a Gennaio, sono poco credibili, in quanto si possono aggiungere tre calciatori in lista, solo in caso di passaggio del turno a gironi, a quelli ad eliminazione diretta. Navas servirebbe proprio per dare la sua esperienza e personalità, in gare decisive contro Liverpool o Ajax, avrebbe poco senso averlo in una fase successiva. Nel frattempo Fabian Ruiz è atterrato a Parigi, per visite mediche e firma del contratto, al Napoli 24 milioni di euro. La speranza che la chiusura di questa trattativa, è che possa sbloccare anche quella relativa al portiere costaricano, ma il nodo sulla buonuscita è di difficile soluzione. Mendez, che è anche il procuratore di Ronaldo, ha trovato l’accordo con De Laurentiis, per un ingaggio di circa 4 mln di euro per Keylor, che a sua volta non vuole rinunciare ai 18 che vanta nei confronti del PSG. Considerato che parliamo di un calciatore di 35 anni, che arriverebbe a scadenza a 37, potrebbe valutare l’ipotesi di restare a Parigi a giocarsi le proprie carte, forte di uno stipendio inattaccabile. Il timore in casa azzurra, non è tanto quello di non avere l’ex madridista, ma di aver sfiduciato Meret, soprattutto nei confronti della tifoseria, con il rischio che al primo errore si avrebbe un portiere non più sicuro di sé. Di positivo c’è l’intesa già raggiunta con Sirigu e con i compagni di difesa, per un reparto che si sta formando in contemporanea. Ci sono ancora due giorni di mercato per definire il futuro del portiere del Napoli, chiunque esso sia, ma ci sono concrete possibilità che resti tutto com’è, nonostante le trattative non siano interrotte .

