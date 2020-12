Natale, palline solidali di Maradona per i bimbi oncologici

Mission di solidarietà nel nome di D10S: pronte le decorazioni natalizie con l’immagine di Maradona per aiutare i bimbi ricoverati all’ospedale Pausilipon di Napoli. L’iniziativa è dell’associazione Genitori Insieme Onlus che, con l’aiuto di Mycreative lab, Rosa Benincasa e Maria Silvestri, hanno realizzato tre tipi di palline decorative natalizie. E’ la stessa Benincasa a spiegarci: “Quest’anno a causa del Covid non si può andare negli ospedali, quindi ci siamo fatti venire un’idea diversa per aiutare i bimbi del Pausilipon. L’immagine di Maradona non può che aiutarci in questo, a fare del bene a chi ne ha bisogno”. Come è possibile scegliere la decorazione e comprarla? “Sono rimaste due tipologie di palline solidali – spiega la Benincasa – perché fortunatamente una è già sold-out. Si può scegliere quindi uno dei due motivi che si preferisce (in foto), e scrivere un’e-mail a: pallinasolidalemaradona@gmail.com o telefonare ad uno dei seguenti numeri: 335/8394720 oppure 338/9251653”.