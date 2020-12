Natale, albero della Confesercenti in piazza Plebiscito

Confesercenti, con l’Associazione Luminarie Italiana ed in collaborazione con il Comune di Napoli, dona a Napoli per le festività un albero di luci di 14 metri installato a Piazza del Plebiscito.



Si terrà domani pomeriggio (sabato 12 dicembre), alle ore 18.30 in piazza del Plebiscito, la cerimonia di inaugurazione dell’Albero di Natale di Napoli, donato da Confesercenti Campania con l’Associazione Luminarie Italiane, in collaborazione con il Comune di Napoli. Saranno presenti, oltre al Presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo, per l’amministrazione comunale, l’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive Rosaria Galiero, l’Assessore ai Giovani, all’immagine e alla promozione della città Alessandra Clemente e l’Assessore allo Sport e all’Illuminazione Pubblica Ciro Borriello.

L’Albero illuminato, alto 14 metri con un diametro di circa 7 metri, è stato già installato dall’Associazione Luminarie Italiana (originaria di Avellino e associata a Confesercenti Campania). E’ illuminato da luci a led bianco caldo e freddo con una stella tridimensionale come puntale che sprigiona un arcobaleno di colori richiamando il famoso, in questi tempi di Covid-19, “andrà tutto bene”.