Nasce “Petrone Clean”, l’igienizzante per le mani “made in Campania” con olio essenziale di bucce di limone

Alcool non solo ingrediente di liquori ma anche elemento fondamentale, ovviamente nella versione denaturata, di un gel igienizzante per le mani, quanto mai prezioso in questo periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Si arricchisce così l’offerta dell’azienda liquoristica campana, guidata dal manager Andrea Petrone, che lancia il “Petrone Clean”, un gel igienizzante per le mani realizzato, oltre che col 70% di alcool, anche con olio essenziale di bucce di limone che dà una sensazione di freschezza sulla pelle e rilascia un gradevolissimo profumo.

Il Petrone Clean, ottenuto seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e provvisto di tutte le autorizzazioni necessarie, verrà prodotto con una linea ad esso dedicata all’interno della Distilleria. Sarà possibile acquistarlo on line sull’e-commerce dell’Antica Distilleria Petrone o presso negozi specializzati e non.fonte Repubblica