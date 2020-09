Zazzaroni: Ho una mia convinzione sulla gestione di ADL della trattativa Milik-Dzeko”

Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, analizza la situazione relativa all’affare Milik, con un Aurelio De Laurentiis che assume un ruolo centrale nelle trattative:

“Il gioco lo comanda il Napoli che non ha ancora accettato le nuove condizioni della Roma (le cifre non cambiano, diversa è la formulazione dell’accordo).

Lo governa al punto che qualcuno è convinto che De Laurentiis, capace di prodursi in elettrici assolo presidenziali, e Chiavelli lo stiano facendo apposta per mettere in difficoltà la Juve e in seconda battuta la Roma portandole all’esasperazione e chissenefrega se il prezzo è elevatissimo: i 26 milioni garantiti da Friedkin oltre, naturalmente, alle ambizioni dei due attaccanti”.

