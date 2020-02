Vittoria di pancia o di panca?

Il Napoli ritorna alla vittoria in trasferta e lo fa con quattro gol che sembrano cacciare via l’aria di crisi che regnava in città e nello spogliatoio solo due settimane fa.

Battuta la Sampdoria con un 2-4 dalle mille emozioni, con azioni da una parte e dall’altra e con gol di magnifica manifattura.

Il Napoli domina la prima parte di gara realizzando subito due reti con Milik ed Elmas, ma poi cala i remi in barca e sale alla ribalta la squadra doriana che alla mezzora trova una perla con l’Ex Fabio Quagliarella, che estrae dal suo cilindro magico una altro dei suoi gol da cineteca ,con una destro al volo che si insacca alla sinistra del portiere azzurro Meret.

Nella ripresa la Samp sembra entrare in campo con un piglio diverso, più concentrata, riuscendo a mettere in seria difficoltà la retroguardia azzurra, fino a raggiungere il pareggio con Ramirez , annullato per un precedente fallo di mano di un suo compagno. Ad una decina di minuti dal termine del novantesimo, i doriani , meritatamente usufruiscono di un calcio di rigore per un fallo di Manolas su Quagliarella e riescono a pareggiare con la realizzazione del penalty da parte di un altro ex della partita, Manolo Gabbiadini, che piega le mani del portiere azzurro.

A questo punto sale in cattedra Gattuso ed i suoi cambi che sono risultati decisivi .

In effetti Demme, che aveva sostituito un stanco Lobokta, riporta in vantaggio gli azzurri che poi la chiudono nel finale con Mertens che era appena subentrato a Callejon.

Questa vittoria è sembrata proprio figlia di una panchina competitiva, basta pensare che Gattuso al suo fianco si trovava uno squadrone formato da Ospina , Karnezis , Maksimovic , Koulibaly, Luperto , Demme, Allan, Politano, Mertens, Llorente.

Di seguito si può notare la differenza con le principali Squadre Europee e quella del Napoli nell ‘ultima partita di campionato giocata e si ha l’idea della forza degli azzurri.

Lino Gallo