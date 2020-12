Vita da Club: il Napoli Club Udine

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”.

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La undicesima intervista è dedicata al Club Napoli Udine del presidente Pietrangelo Chierchia.

– Parlaci di te e del Club che rappresenti

Il Friuli Venezia Giulia, regione ricca di cittadini originari dell’Italia meridionale e della Campania in particolare, vide per la prima volta la nascita di un Club Napoli nel lontano 1986, anno in cui un gruppo di ristoratori napoletani, trascinati dall’entusiasmo per quella mitica squadra capitanata dal più grande calciatore di tutti i tempi, riuscirono a raggruppare centinaia di supporter azzurri. Negli anni ’90 purtroppo quel Club si dissolse lentamente insieme a quella squadra zeppa di campioni.

Ma nel 2012 un nuovo gruppo di super appassionati del Napoli Calcio si organizzò e tra mille difficoltà e sacrifici, riuscì ad offrire ai tanti tifosi residenti in regione una nuova opportunità di aggregazione e convivenza sociale.

Io sono l’attuale Presidente, eletto nel 2016 dopo essere stato prima consigliere e poi vicepresidente. Con l’aiuto dei miei collaboratori, membri del consiglio direttivo, il nostro club cerca di offrire ai circa 160 iscritti non solo calcio, ma anche diversi eventi legati alla nostra storia ed alla nostra cultura, con un occhio particolare anche verso il sociale. Oggi il Club Napoli di Udine, è orgoglioso di portare avanti questo importante impegno che tenta di concentrare gran parte di quei tanti Napoletani residenti in Friuli in un’unica grande famiglia, sfruttando quel grande sentimento che ci accomuna: l’amore sconfinato per la maglia azzurra, per Napoli e per tutto ciò che ruota intorno alla nostra magnifica città e alla sua cultura.

– Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Senza dubbio la trasferta di Torino in quella magica sera del 22 aprile di tre campionati fa. Juventus-Napoli 0-1 grazie ad un’imperiosa incornata di Koulibaly al 90°. Una serata entusiasmante ed indimenticabile. Abbiamo cantato e gioito nel settore ospiti dello stadio bianconero e per tutto il viaggio di ritorno, per tutta la notte. Eravamo su di giri, convinti di essere ad un passo dalla vittoria finale, avevamo appena vinto in casa dei fortissimi e odiosi rivali. Eravamo noi i più forti! Poi sappiamo tutti com’è andata…

– Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

Nella nostra breve storia non ne ho moltissimi, ma ricordo con particolare piacere l’incontro che ebbi, in rappresentanza del mio Club, con tantissimi miei colleghi presidenti in una riunione dei Club Napoli del Mondo. Essa si tenne a settembre dello scorso anno presso la sede del Club Napoli Santa Maria Capua Vetere Azzurra. Quell’incontro, oltre che a consolidare il progetto dei Club Napoli nel Mondo già in atto da qualche anno, mi consentì di conoscere persone straordinarie con le quali ho instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. Quel giorno mi fece capire che tra noi veri tifosi del Napoli può nascere qualcosa di rilevante. Un forte legame che non sfoci unicamente in attività legate al nostro sconfinato amore per la maglia azzurra, ma potrebbe anche costituire un prezioso strumento sinergico e di collaborazione ed avere un importante ruolo attivo anche nel sociale.

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

E’ evidente che questa pandemia è stata per la nostra comunità una enorme mazzata, come per tutti gli altri club d’altronde. Tutte le attività sono bloccate ormai da tempo e le spese di gestione gravano completamente sulle spalle dei tesserati. Fortunatamente i nostri soci, specialmente quelli storici, i sostenitori, hanno ben compreso le difficoltà in cui versiamo e non hanno fatto mancare il loro apporto. E’ ovvio che la nostra speranza è che tutto si risolva al più presto poiché il prolungarsi di questa situazione potrebbe causare danni irreversibili e portare perfino alla chiusura del club.

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

Gli direi: “Diego, mi hai regalato le più grandi gioie, momenti di esaltazione indimenticabili. Mi hai fatto sentire orgoglioso di essere napoletano e di ostentare il mio accento e la mia napoletanità ovunque. Io che ho sempre vissuto in cattività calcistica e culturale, lontano dalla mia terra e dalla mia gente, da emigrato nostalgico, hai illuminato i periodi più bui della mia vita. Grazie!”

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Sono i primi protagonisti che mi fecero innamorare della maglia azzurra, negli anni ’70: prima il grande allenatore, Luis Vinicio detto ‘o Lione, quindi il capitano Totonno Juliano, poi Massa, Canè, Clerici e Braglia, ma anche Bruscolotti palo ‘e fierro, Burnich e più avanti giaguaro Castellini. Ma c’è un azzurro in particolare che non potrò mai dimenticare per carisma, classe e tecnica individuale, il più grande difensore mai visto a Napoli secondo me: Ruud Krol! Un idolo!

– Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Udine è una piccola cittadina, tranquilla, vivibile a misura d’uomo. Il centro storico ha un borgo medievale molto caratteristico con palazzi nobiliari. E’ un piccolo salotto cittadino pieno di negozietti e di accoglienti osterie dove si può gustare un ottimo vino e mangiare piatti tipici locali come il frico, una specie di frittata fatta di patate, formaggio e cipolle, accompagnato dalla classica polenta gialla, o anche i cialzons, dei particolarissimi ravioli ripieni con erbe aromatiche.

Rosario Avenia