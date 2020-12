Vita da Club: il Napoli Club Novara Partenopea

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”.

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La dodicesima intervista è dedicata al Club Napoli Novara Partenopea del presidente Ciro Giorgio.

– Parlaci di te e del Club che rappresenti

Mi chiamo Ciro Giorgio, sono nato a Pompei e vivo a Novara ormai da 24 anni. Qui sono nati i miei due figli, qui lavoriamo io e mia moglie, una città che ci ha accolti e che per tanti motivi sentiamo nostra. Amo dire che Napoli è Mamma, Novara è Papà.

L’Associazione Culturale Club Napoli Novara Partenopea nasce nel maggio 2017 ufficialmente, ma già da un paio di anni prima esisteva virtualmente e nell’idea di un gruppo di amici di fondare a Novara una “casa” della napoletanità. Dal confronto è nato un progetto che non fosse solo un Club Napoli ma che attraverso la cultura, la storia, l’arte, il patrimonio letterario insieme ai valori di umanità raccontasse e rappresentasse la nostra terra, spesso maltrattata, in un modo diverso, più completo e reale. La vera essenza della napoletanità insomma. Collaborano con me a questo progetto il Vice Presidente Antonio Suppa, che subito dopo la nascita dell’Associazione ha abbracciato il progetto, Nicola Impagnatiello socio fondatore molto bravo nelle relazioni con gli altri club, Adolfo de Luca poliedrico artista che il naturale riferimento per gli eventi culturali, Gianluca Rivieccio e Michele Perfetto preziosi Consiglieri completano lo staff. Poi ci sono i soci che, non me ne vogliano gli altri club, ma i nostri sono speciali, straordinari, persone su cui puoi sempre contare.

– Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Nonostante la giovane età tanti sono stati i momenti belli da ricordare. Gli incontri con scrittori, attori, calciatori del passato sono stati memorabili, così come la collaborazione con altre associazioni per scopi benefici e i piccoli sorrisi che abbiamo regalato nel nostro piccolo. Nel cuore e sulla pelle dal punto di vista sportivo rimane impressa l’esplosione di felicità, l’incredula gioia che provammo tutti insieme al gol di Koulibaly a Torino in quel famoso Juventus-Napoli. Quella sera respirammo tutti la concreta possibilità di ritornare Campioni, tra l’altro con pieno merito, sappiamo tutti bene poi come è andata.

– Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

La cosa più simpatica è successa sicuramente durante la prima partita del campionato scorso, Fiorentina-Napoli, la prima volta in assoluto nella nostra nuova sede. Durante quella combattutissima partita il nostro caro Nino, uno dei nostri soci di “peso” (ne abbiamo qualcuno 😊), vide rompersi il piede della sedia su cui era seduto e cadde rumorosamente a terra. Tutti ovviamente ci distraemmo dalla partita per soccorrerlo e capire se stesse bene e, in quel momento, il Napoli segnò il definitivo 4-3 con Lorenzo Insigne. Si sprecarono le battute sulle sedie nuove troppo delicate e visto il risultato tutti lo invitammo a rompere anche le altre durante il campionato.

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

Le difficoltà che viviamo in questo periodo di pandemia credo siano comuni agli altri club e associazioni. Sicuramente quelle legate ai costi di gestione, anche se grazie ai miei stretti collaboratori e i nostri speciali soci, persone generose e con senso di attaccamento, vero valore aggiunto, proviamo a superarle. Quello che più manca, essendo l’aggregazione il nostro faro, è l’impossibilità a stare insieme, organizzare eventi e feste, andare allo stadio.

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

Sono legato a doppio filo a Maradona, come tutti quelli che come me hanno avuto la fortuna e il dono di viverlo appieno. La sua perdita pochi giorni fa è stata dolorosa, un dolore disperato che può sembrare eccessivo ad altri occhi, non a me, non a noi tutti napoletani cui ha regalato grandi gioie. Molti distinguono l’uomo dal calciatore commettendo un errore grossolano, noi abbiamo amato e amiamo prima l’uomo e poi il calciatore, la sua perdita sarà difficile da metabolizzare, le lacrime sono ancora pronte ad esplodere ancora oggi mentre scrivo. Se avessi Diego qui davanti a me, considerato cosa mi ha regalato e quello che è accaduto poco tempo fa, probabilmente non potrei fare altro che abbracciarlo con tutto l’affetto possibile e dirgli semplicemente GRAZIE. Potrei chiedergli un ultimo regalo, salutare il mio papà, grande tifoso azzurro, grande tifoso di Diego, da cui ho ereditato l’Amore per il Napoli.

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Oltre all’infinito Diego metto due giocatori che mi hanno fatto innamorare della maglia azzurra da bambino, Antonio Juliano prima, con il suo esemplare essere capitano e napoletano, e Rudy Krol dopo, il primo straniero con il suo gioco lineare, la sua classe in campo. Nella storia recente mi restano nel cuore il “Pocho” Lavezzi, rappresentazione della rinascita, un folletto argentino che ha riacceso i sogni, e poi il Mito Marek Hamsik, immenso calciatore, uomo perbene, grande Capitano, difficile esprimere a parole ciò che rappresenta il nostro Marekiaro. Ne restano fuori tanti però, troppi, come si fa a non pensare per esempio a Bruscolotti, Bagni, Careca, De Napoli, Cavani (grande Matador), i fratelli Cannavaro, Ferrara ecc.??

– Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Novara è una città situata a nord est del Piemonte, secondo capoluogo della Regione, tranquilla città con il vantaggio di un’ottima posizione geografica (Milano, Torino molto vicine). Patria del riso e del pregiatissimo Gorgonzola, formaggio conosciuto anche oltre i confini nazionali, ha un prezioso patrimonio storico. Il centro storico è un vero e proprio salotto con tante cose interessanti a portata di mano. Tra le cose da visitare sicuramente la Basilica e la Cupola di San Gaudenzio, Santo patrono cittadino. La Cupola, costruita dall’Architetto Antonelli, lo stesso della Mole a Torino, è il vero simbolo della città. Non c’è luogo della città da dove non si veda la Cupola stagliarsi nel cielo novarese. La seconda visita la riserverei al Duomo Santa Maria Assunta di architettura neoclassica e all’annesso Battistero di San Giovanni di epoca romanica, la costruzione più antica della città.

Di fronte al Duomo da non perdere il Complesso Monumentale del Broletto, costruzione medioevale con un cortile (Arengo) circondato da quattro edifici ognuno di epoca diversa con stili contrastanti tra loro. Un gioiello.

Un altro gioiello cittadino è il teatro Coccia, teatro storico, perla situata nel centro cittadino. Da campani è doveroso segnalare il Teatro, oltre che per la sua bellezza e acustica, anche perché lo stesso è intitolato al Maestro musicista e compositore Carlo Coccia, napoletano, che legò la sua vita artistica alla città di Novara per trentadue dal 1840 fino alla sua morte avvenuta appunto a Novara nel 1873.

Insomma Novara è un po’ Partenopea da quasi duecento anni.

Rosario Avenia