Vinicio:” Sono disorientato e non so cosa dire”

Quando in panchina c’era lui, ‘O Lione, il Napoli infiammava Napoli. Gli azzurri facevano un calcio bello e convincente al punto da esaltare le folle che a distanza di anni ancora lo ricordano come uno degli allenatori più amati della storia. Oggi Luis Vinicio, che ha deciso di vivere a Napoli alla fine della sua carriera da allenatore, osserva dall’esterno la situazione degli azzurri e non riesce a darsi pace. La situazione che sta attraversando la squadra di Gattuso lo tormenta, non vede vie di uscita e soprattutto trova preoccupante lo sbandamento dei tifosi, disorientati dal momento e da questa crisi – prolungata – di risultati. Lei che idea si è fatto? «Non sono napoletano di nascita ma oramai la penso come loro e quindi sono disorientato». Ovvero? «Non so davvero cosa pensare. Vedo le partite degli azzurri e non riesco a capire in che situazione si stiano trovando».