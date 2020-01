Verso la Lazio: in attesa dei “nuovi” in campo il solito Napoli?

Secondo quanto riportato da “Libero” Damme non potrebbe in ogni caso giocare a Roma per un piccolo inconveniente muscolare. Sarebbe ben strano in ogni caso se Gattuso lo mandasse in campo dopo un solo allenamento. Contro la Lazio quindi ci sarà il solito Napoli. Magari con un cambio rispetto alla partita contro l’Inter. Ma, stante l’indisponibilità di Koulibaly, Maksimovic e quella “eterna” di Ghoulam e Malcuit, non ci sono molte possibilità. A centrocampo il dubbio è al massimo sulla posizione in campo, ma i giocatori sono contati. In avanti Mertens è out. Ci sarebbe Lozano, difficile però pensare che possa giocare.

Andiamo a vedere quale sarà la formazione del Napoli. In porta Meret. Con Gattuso viene a mancare il turnover per il ruolo di portiere. Ospina semmai giocherà in Coppa Italia martedì. Magari il portiere colombiano potrebbe non gradire la nuova situazione e chiedere la cessione. Ma per il momento si va avanti in questo modo.

La linea di 4 vedrà certamente in campo Di Lorenzo, Manolas e Mario Rui. Resta il ballottaggio tra Hysay (con Di Lorenzo al centro) e Luperto. Lunedì è stato preferito l’albanese. Le cose non sono andate benissimo. Magari stavolta si cambia.

In mezzo al campo i nomi sono quelli: Allan, Zielinski e Fabian Ruiz. Il problema è che almeno uno dei tre dovrà giocare fuori ruolo. Stavolta potrebbe toccare a Zieliski. A meno che non si opti per Allan, stile Anfield, soprattutto in ottica difensiva.

In avanti Callejon, Milik e Insigne, di qui al momento non si scappa. Il Napoli, al momento, è questo