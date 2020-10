Venerato: “Vi dico il vero obiettivo del Napoli”

Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai:

“Non so se il Napoli lotterà per lo scudetto. Ad oggi, guardando gli organici di Juventus e Inter e vedendo come gioca l’Atalanta, aspetto test più importanti come quello contro proprio contro i bergamaschi. Di sicuro il Napoli è una squadra molto competitiva, ma la parola scudetto porta male. Penso che l’obiettivo sia lottare per la qualificazione in Champions League, come Gattuso ha detto nel ritiro di Castel di Sangro“.