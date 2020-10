Venerato: “Per Milik c’è la tribuna, Luperto in prestito, ecco le ultime su Karbownik, Ounas, Ciciretti e Llorente”

Ciro Venerato, noto giornalista di Rai Sport esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Milik resta a Napoli fino a gennaio ma fuori rosa. Sarà in tribuna. Giuntoli e Pradè avevano raggiunto un accordo stanotte sul cartellino di Milik. Pradè aveva chiamato l’entourage di Milik, migliorando l’offerta di ingaggio, portandola a 4 milioni più bonus. Il giocatore ha rifiutato. Ora resta in Polonia. Il Napoli gli ha comunicato che resterà in tribuna fino a gennaio”.

“Karbownik? È andato al Brighton. Giuntoli aveva un accordo totale con il giocatore e con il suo entourage. Il giocatore non ha voluto rispettare l’accordo con il club azzurro perché il Napoli gli offriva 500mila euro di ingaggio mentre il Brighton gli offre 1 milione e mezzo. Entro oggi la firma, poi il giocatore sarà tesserato a gennaio, fino ad allora resterà al Legia Varsavia”.

“Ciciretti è un giocatore del Chievo, operazione in prestito. Luperto è un giocatore del Crotone, anche questa operazione in prestito”.

“Llorente in questi minuti deve dire si o no alla Sampdoria“.

“Ounas? Torino, Cagliari e Verona alla pari. 1 milione secco per un prestito oneroso, la cifra offerta, ma il Napoli chiede 1 milione e mezzo. Chi, da qui a stasera, alzerà l’asticella, si accaparrerà Ounas. Mercato in entrata chiuso con l’arrivo di Bakayoko”.