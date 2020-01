Varriale: “Il Napoli ha bisogno di un centrocampista, con due acquisti sarebbe perfetto”

Enrico Varriale, vice direttore di Rai sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli in questo momento deve tenere la barra dritta e provare a mantenere alti i ritmi. Non si può mollare in campionato puntando solo sulla Coppa Italia o sulla Champions League. La situazione ambientale, deludente fino ad ora, richiede una risposta da parte del Napoli. I tifosi meritano qualcosa di più. Mercato? Demme è un giocatore che mi sorprende. Il Lipsia è una società molto ricca e mettere sul mercato il proprio capitano è molto strano. A gennaio bisogna cogliere le occasioni, non è mai stata una sessione facile. Il Napoli ha bisogno di un centrocampista, se riuscisse a prendere sia Demme che Lobotka sarebbe perfetto. Sicuramente i nuovi innesti non avranno la bacchetta magica e potranno risolvere tutti i problemi ma daranno qualcosa in più. Lazio? Attualmente è una squadra difficile da affrontare. Non si pone traguardi irraggiungibili ma è a pieno titolo una squadra che si può giocare lo scudetto e può vedersela con Juventus ed Inter. La loro forza è il centrocampo, problema invece del Napoli di Gattuso. È l’avversario peggiore da affrontare in questo momento per il Napoli. Bisogna fare i complimenti a Lotito e ad Inzaghi, che è riuscito a gestire benissimo certe situazioni, è un ottimo tecnico, che coniuga modernità e buon senso”.

