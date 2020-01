Varriale: “Gennaio mercato difficile. Inter? Ci vuole una partita saggia…”

Il giornalista della Rai Enrico Varriale ha commentato le vicende di casa Napoli a Radio Gol:

“Con Lobotka si ha la possibilità di costruire il 4-3-3 con un centrocampista che può fare il vertice basso”

TERZINO SINISTRO – “A gennaio è un mercato complicato. Bisogna prendere giocatori pronti, in grado di inserirsi in determinati meccanismi. Dall’ infortunio subito Ghoulam non è mai stato all’altezza, il Napoli deve colmare il buco a sinistra”

INTER – “La squadra nerazzurra ha onorato le attese alla vigilia della stagione mentre il Napoli è la delusione di questo campionato. Gli azzurri dovranno giocare una partita saggia dando continuità alla vittoria di Sassuolo”

