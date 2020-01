Un po’ di azzurro nei top 11 del 2019 d’Africa

C’è anche un po’ di Napoli nella 28/a edizione del Pallone d’Oro africano, che è stato assegnato a Hurghada, in Egitto. Il difensore azurro, Kalidou Koulibaly, figura, infatti, nella squadra ideale dell’anno 2019 e della quale fanno parte tanti altri calciatori africani protagonisti nei vari campionati di tutto il mondo.

Questa la formazione ideale (4-3-3): Andre Onana (Camerun/Ajax); Achraf Hakimi (Marocco/Borussia Dortmund), Serge Aurier (Costa d’Avorio/Tottenham), Joel Matip (Camerun/Liverpool), Kalidou Koulibaly (Senegal/Napoli); Idrissa Gueye (Senegal/Paris Saint-Germain), Riyad Mahrez (Algeria/Manchester City), Hakim Ziyech (Marocco/Ajax); Mohamed Salah (Egitto/Liverpool), Sadio Mane (Senegal/Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal).

In campo maschile l’Algeria, che ha vinto la Coppa d’Africa, è stata scelta come migliore squadra del 2019; il Camerun è la migliore Nazionale femminile. Asisat Oshoala, nigeriana del Barcellona, ha vinto il Pallone d’Oro africano femminile.