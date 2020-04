Zuniga:” Non ho tradito i tifosi azzurri per la vecchia signora”

Juan Camilo Zuniga, in azzurro dal 2009 al 2016, ha rilasciato un’intervista a Gol Caracol in cui ha svelato di aver parlato di Napoli con James Rodriguez la scorsa estate ma ha anche svelato un retroscena legata alla sua esperienza italiana: “Avevo altre offerte, sarei potuto andare alla Juventus o al Barcellona, ma alla fine scelsi il Napoli per amore dei tifosi, per l’affetto della gente