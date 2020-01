Zola: “Quando Sarri era al Chelsea si parlò di un calciatore del Napoli”

Gianfranco Zola, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Nel calcio i momenti difficili ci sono, la differenza la fa il modo in cui ti approcci ad uscire da una situazione difficile. La squadra non ha fatto grandi risultati ma guardando con attenzione si sono visti dei miglioramenti, si è visto che c’era un lavoro alle spalle. Il Napoli, con Gattuso, questa impressione me l’ha data. Ancelotti ha creato una squadra di valore, poi purtroppo le aspettative che c’erano per il campionato erano altre e i risultati non hanno aiutato, ma che la squadra avesse un ottimo organico, non ci sono dubbi. I nuovi giocatori devono avere un impatto positivo sul gruppo. Si tratta di giocatori che devono inserirsi, e serve tempo. Deve esserci completa sintonia con l’allenatore e con i compagni. Credo che tutti siano in sintonia con Gattuso. Scudetto? Bella domanda. Credo che ci sarà una lotta fino alla fine. Conoscendo la tenacia di Conte, l’Inter non mollerà fino alla fine. È una squadra forte che sta crescendo e i nuovi arrivati daranno spessore alla squadra. Quando Sarri era al Chelsea si parlò di Hysaj, non tanto di Mertens perché in quel momento là c’erano molti giocatori. Lazio su Giroud? La Lazio è già una squadra che potrebbe vincere il campionato. Giroud potrebbe essere importante perché gioca per la squadra”.

