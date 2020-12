Zielinski: “Tutti contenti, sono passate le due migliori. Dedica? L’anno prossimo avremo un altro Zielinski”

Nel postpartita di Napoli-Real Sociedad, ha parlato ai microfoni, Piotr Zielinski, il migliore in campo della sfida che ha permesso la qualificazione. Ecco le sue parole: “Siamo tutti contenti per la qualificazione del girone. Questo era il nostro obiettivo primario, stasera non era facile, il Real squadra di qualità, abbiamo sofferto tanto e sono passate le due migliori. Gattuso? Si, era arabbiato, voleva vincere ma siamo comunque contenti. Dedica? A mia moglie che è incinta, il prossimo anno avremo un altro Zielinski”.