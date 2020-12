Ai microfoni di Sky, si è espresso il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, riguardo la partita contro il Crotone, ecco le sue parole: “Siamo venuti qui per vincere e per dare continuità, Crotone una grande squadra che ci può mettere in difficoltà. Rotazione? La nostra rosa è ampia, abbiamo tanti giocatori forti, il mister vuole dare opportunità e continuità a tutti”.