Zaia:” Ma quanti tamponi ha fatto fare De Luca?

«Non penso che tutti i veneti che vanno in vacanza in Campania siano contenti. Non credo che il presidente De Luca stia facendo un grande servizio alla sua Regione». Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia replica alle dichiarazioni del presidente della Campania Vincenzo De Luca sulla possibilità di chiusura dei confini della regione nei confronti di veneti e lombardi.