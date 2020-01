Younes ed il Napoli ai ferri corti

Ore di crisi in casa Napoli, alle prese oramai con il caso Younes. L’esterno d’attacco da tempo è fuori dai progetti della società, che sta cercando di cederlo da settimane. Di recente, infatti, il Napoli era riuscito persino a trovare un accordo con il Torino, come vi abbiamo anticipato in un’indiscrezione. Addirittura adesso, i partenopei, avevano trovato un accordo anche con la Sampdoria. Ma l’ala azzurra sta creando non pochi problemi a Giuntoli sulla trattativa. Sia Samp che Torino erano due destinazioni gradite al calciatore, ma stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, ora Younes si oppone alla cessione e potrebbe finire fuori rosa. Siamo in un vero e proprio conflitto che sta recando danni economici al club, ora impossibilitato a vendere il calciatore.