Vitiello( Juve Stabia):” Fateci giocare!”

Un ricordo straordinario. Ora che ci si sente catapultati in una dimensione surreale, risulta ancora più dolce tornare ad un anno fa quando, in queste ore, a Castellammare si festeggiava una Pasqua allietata dal tanto agognato ritorno in serie B celebrato dopo il successo con la Vibonese. «È stata una cavalcata straordinaria – sorride capitan Roberto Vitiello (nella foto) –, abbiamo strameritato la promozione dalla prima all’ultima giornata. Non abbiamo mai mollato, neanche quando a marzo collezionammo 5 match senza vittorie con annessi episodi avversi come il gol subito in pieno recupero contro il Rieti e il rigore fallito a Bisceglie. Battendo il Trapani al Menti dimostrammo di meritare il primato dopo i tanti record inanellati nell’arco di una stagione davvero trionfale. Match come quello pareggiato al 96’ con la Vibonese all’andata e i due vinti contro i granata di Italiano hanno rappresentato gli autentici crocevia del nostro cammino dandoci la percezione del nostro potenziale tecnico e umano». Oggi il futuro resta incerto con la querelle tra le varie leghe a tenere banco. «Noi attendiamo semplicemente il da farsi continuando ad allenarci a casa via Skype, saranno gli organi competenti a stabilire quando e se tornare anche in campo anche se, ad oggi, appare praticamente certa la prima ipotesi. Ciò che conta è che venga salvaguardata la salute prima di ogni altra cosa».