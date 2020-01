Vinicio:” I tifosi hanno sempre sostenuto la maglia”

Vinicio al Mattino così parla della Torcida azzurra

Veniamo al pubblico: cosa pensa di questo scollamento tra squadra e tifosi?

«I napoletani in questo momento sono effettivamente e giustamente disorientati. Non sanno cosa pensare». Crede che questa cosa pesi anche sui giocatori? «In realtà penso che la squadra debba dare un segnale. Ora tocca a loro, perché i napoletani sono sempre stati lì e hanno sempre sostenuto la maglia. Ecco perché sono certo che una volta arrivato il segnale da parte della squadra la gente tornerà a spingere. Visto dall’esterno si nota che manca quella fusione storicamente fondamentale per il Napoli. Il tifoso adesso si aspetta di vedere una squadra che lotta e non una squadra anemica come è adesso».