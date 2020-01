Vinicio al Mattino: ” Deluso da Ancelotti”

O Lione ruggisce ancora.Luis de Mendez Vinicio per tutti gli appassionati del Napoli O Lion ha rilasciato un’intervista a Majaorano. Intervista riportata dal Mattino. In questo stralcio parla dell’ex allenatore del Napoli Ancelotti.

Proviamo a trovare quale responsabile?

«Ancelottimi ha dato l’impressione di un allenatore che ha affrontato tutto con troppa tranquillità e si è fatto sfuggire le cose di mano».

Se lo aspettava? «Come allenatore era abituato a stare in squadre dove tutto andava bene, senza difficoltà sia in Italia che all’estero. Qui, invece, al primo momento difficilemi sa che non si è reso conto di quello che stava succedendo e si è perso. È stato un peccato. Oltre al fatto che mi ha deluso sotto l’aspetto della preparazione atletica e dell’organizzazione generale».