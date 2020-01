Vinicio:” Ai giocatori dico che non basta il nome !”

Luis Vinicio al Mattino ha rilasciato un’ intervista riportata nell’edizione odierna. In questo stralcio parla dei giocatori e non sono complimenti.

E poi ci sono gli giocatori…?

«Sono molto deluso dal loro atteggiamento». Cosa intende? «Dovrebbero capire che devono essere giudicati per ogni prestazione e per quello che danno in campo. Non basta il nome che portano».

Quindi, c’è qualcuno in particolare dal quale è deluso?

«Quelli con più valore tecnico sono anche quelli che dovrebbero dimostrare ancora di più la loro importanza. Perché quando hai la benedizione di avere qualità in più, hai il dovere di dare l’esempio all’interno dello spogliatoio. E invece vedo che in molti si sono seduti». Lei cosa gli direbbe?

«Devono essere quelli a sostenere la squadra in questo momento di grande difficoltà anche a costo di raddoppiare o triplicare gli sforzi. È anche per la loro mancanza di impegno che questa squadra mi sembra senza un’anima». A questo punto si aspetta una rifondazione da parte della società?

«Vedo che sono stati scelti dei giocatori che sono certamente buoni elementi, ma sono al di sotto di quelle che erano le aspettative dei napoletani».