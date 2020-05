Video:Apertura Covid 19 centro a Caserta

Per la realizzazione del Covid Center al Sant’Anna di Caserta è stato fatto un intervento bellissimo, che sarà ulteriormente implementato dalla palazzina per una nuova piastra chirurgica.

Tutto questo in attesa del Policlinico. Ne abbiamo parlato in queste ore con il Rettore dell’Università Vanvitelli a cui abbiamo detto che entro questo mese bisogna decidere: o ripartono i lavori, oppure la Regione Campania nominerà un commissario per realizzare il Policlinico.

Non possiamo permettere che una struttura di quelle dimensioni e di quell’impegno finanziario rimanga a metà.