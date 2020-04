Video: “Un momento di gioia e speranza al Cotugno”

In questo video fonte You tube, si vede un momento di gioia , in un periodo così triste, all’Ospedale Cotugno. Tutti gli operatori sanitari applaudono quando vengono dimessi dall’Ospedale in cui sono ricoverati i pazienti da Covid 19, un padre ed un figlio Da questo video può ripartire lan speranza per un domani migliore.