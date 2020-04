Video: “Gli occhi di San Gennaro vegliano sul Cotugno!

🔴 #CORONAVIRUS: in questo video intenso e toccante, viene documentata l’installazione della statua in bronzo di San Gennaro, opera dell’artista Lello Esposito, all’ingresso del Cotugno di Napoli, il più grande ospedale del Mezzogiorno impegnato nella lotta contro il COVID-19. Gli occhi di San Gennaro sono rivolti verso i pazienti e resteranno lì fino a quando non finirà l’epidemia. Un bel gesto di solidarietà e un segnale forte di speranza.