Video: La Croce Rossa altra struttura a cui dire grazie

In questo video fornito da Rai News 24 si riporta l’immensa e meritevole attività della croce rossa italiana Questa oltre a fronteggiare le normali attività di pronto soccorso devono adoperarsi con i mezzi a loro a disposizione per fronteggiare l’emergenza Covid -19.Emergenza che sta lievemente calando lievemente ma non bisogna mai abbassare la guardia. A questi operatori sanitari, a tutti i medici che si stanno rischiando la loro vita per salvare quella dell’Italia intera va solo detta una parola: Grazie.