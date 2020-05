Video:” A Rai 1 si parla delle iniziative della Regione Campania “

COVID-19: ad Ariano Irpino, screening sierologici di massa

🔴 #CORONAVIRUS: al Tg1 si parla delle iniziative della Regione Campania per tenere sotto controllo l’epidemia. Ad Ariano Irpino, ex zona rossa, partono questa settimana gli screening sierologici su tutta la popolazione: abbiamo scelto questo Comune come ‘area pilota’ nell’ambito del piano generale nella regione Campania per individuare cittadini che hanno avuto in tempi recenti o più lontani, comunque un contagio da Covid-19.Dopo gli oltre 2mila tamponi effettuati, ad Ariano Irpino faremo i test sierologici a tutta la popolazione, oltre 20mila residenti. Ancora una volta, mettiamo in campo un grande sforzo organizzativo per vincere questa guerra.

Pubblicato da Regione Campania su Lunedì 11 maggio 2020