Vicesindaco di Saviano : “Il sindaco era amato da tutti!”

Carmine Addeo, vicesindaco di Saviano ha rilasciato un’intervista al TGR3 Campania.Argomento la decisione del governatore della regione Campania Vincenzo de Luca di chiudere i confini di Saviano che da oggi diventa zona rossa. Provvedimento preso dopo gli assurdi, visto il periodo e non per mancanza di rispetto del defunto, assembramenti che si sono creati dopo il funerale del sindaco di Saviano dottor Sommese ucciso dal Covid 19. Vicesindaco che ha anche lui presenziato al funerale con tanto di fascia tricolore. Ecco le sue parole.

Come si giustifica e come giustifica l’assembramento ai funerali del sindaco?

Non era niente d’organizzato Temevano l’assembramento ma non c’è stato niente da fare Infatti io ho cercato di fermarli ma la gente voleva dimostrare il proprio cordoglio alla famiglia Sommese e volevano dare l’ultimo doveroso omaggio al sindaco Sommese Sindaco che era amato dalla popolazione di Saviano, Domani ci sarà via skype un’audizione con il prefetto.