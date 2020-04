Feltri paga la sua frustrazione nordica e attacca il meridione!

Vergognoso Feltri. Adesso ha superato ogni limite .La sua frustrazione di nordico colpito dai mancati contagi al sud e soprattutto in Campania gli ha fatto perdere , se mai l’avesse avuto , il lume della ragione. E’ sconcertante come un direttore di un giornale seppure di stampo leghista si permette di offendere un popolo intero. La cosa ancor più sconcertante è che tutti gli permettono di parlare.Almeno lui può essere giustificato vista l’età non più giovanile quindi facilmente può dire delle pirlate come direbbero le popolazione della bassa padania. E’ di un arroganza unica nelle sue dirette televisive.Andrebbe radiato da ogni trasmissione televisiva come andrebbero radiati chi gli permette senza batter ciglio di dire queste offese gratuite e senza alcun senso soprattutto in questo periodo dove Nord Centro e Sud dovrebbero fare fronte unico nella lotta al Covid -19

Ecco il video scandalo