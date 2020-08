Venerato:”Ecco le pedine scelte da Gattuso per sostituire Milik!”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli darebbe più volentieri Milik alla Roma perché in cambio potrebbe chiedere uno tra Veretout e Under. Gattuso, potesse sceglierebbe, prenderebbe Under e non Beranrdeschi, anche se il primo nome per la fascia destra resta quello di Jeremie Boga”.