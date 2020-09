Venerato:” Una squadra di serie A vorrebbe Maksimovic”

Nella call conference con Fali Ramadani per Koulibaly si è parlato anche di un altro suo assistito, secondo quanto riferito alla radio ufficiale da Ciro Venerato, giornalista Rai. Infatti Nikola Maksimovic ancora non ha rinnovato, il Napoli per l’ingaggio non non va oltre ai 2,2/2,3mln di euro, il difensore sogna invece uno stipendio da 2,8mln. La Fiorentina sembra interessata ma dovrà prima liberarsi di Milenkovic ed offrire almeno 15 milioni.