Venerato:” Quattro nomi se salta Osimhem!”

In virtù delle complicanze che sorte nell’affare-Osimhen, il Napoli sta parlando anche con altri attaccanti, dal momento che sarà costretto a vendere Milik. La prima alternativa è Luka Jovic, ma i costi sono alti (60-70 milioni il prezzo e 6 netti a stagione a lui). Stesso discorso per Ciro Immobile, che costerebbe 10 milioni lordi di ingaggio e 40-45 milioni per il cartellino. Gli altri due nomi sondati sono quelli di Sardar Azmoun dello Zenit e Alexander Sorloth del Crystal Palace. A riportarlo è Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.