Venerato:” Non è stata presentata ancora l’offerta per Koulibaly!”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato ha parlato della trattativa per la cessione di Kalidou Koulibaly: “Frenata nei tempi per Koulibaly al City che arriva direttamente dall’entourage di Kalidou. Non c’é una nuova offerta da 70 milioni di euro e la situazione è ancora tutta in evoluzione. In casa Napoli non arriva l’accelerazione, è tutt’altro che immediata la chiusura. L’entourage dice che non è vera la notizia dell’offerta che si avvicina a quanto chiede De Laurentiis. Anche dal Napoli fanno sapere che ad oggi la squadra di Guardiola non ha ancora formulato questa offerta. Fino a quando non c’é l’accordo tra i due club non si escludono inserimenti di altre squadre, come PSG e Manchester United“.