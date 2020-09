Venerato:” Milik-Under entro un settimana e si chiude!”

L’affare tra Napoli e Roma procede spedito: Arkadiusz Milik nella capitale, Cengiz Under e due calciatori della Primavera alle pendici del Vesuvio. In più, un conguaglio economico (basso) in favore del club azzurro. Secondo Rai Sport, la trattativa prosegue velocemente perché Edin Dzeko può andar via davvero (è in vantaggio su Luis Suarez secondo l’emittente): il Napoli ha calato la sua seconda richiesta da 15 milioni e aperto all’inserimento di una parte variabile (bonus) più ampia.

PRIMA GLI STIPENDI – Le due società, comunque, concordano sul fatto che prima di procedere con la chiusura bisognerà trovare l’accordo totale con i calciatori. Sia tra il Napoli e Under che tra la Roma e Milik ballano circa 500 mila euro tra domanda e offerta, una distanza facilmente colmabile. Entrambi i club – prosegue Ciro Venerato a Radio Kis